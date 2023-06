Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Mittag an

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 53,62 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,82 EUR aus. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 67.014 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 7,68 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 32,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,90 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 10.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.346,00 EUR im Vergleich zu 5.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

