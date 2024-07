Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 53,48 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 53,48 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 53,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,68 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.147 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 17,00 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

