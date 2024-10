Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 52,36 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 52,36 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 52,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.228 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Mit einem Zuwachs von 11,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,51 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,99 EUR.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

