Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,60 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 52,60 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.776 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,53 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 45,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,48 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,99 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

