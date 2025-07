Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Siemens Healthineers

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 46,84 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 46,84 EUR. Bei 46,84 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 13.059 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 12,02 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,33 EUR.

Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Juni 2025: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: Siemens Healthineers-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet