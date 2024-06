Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 52,84 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,84 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,78 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,88 EUR. Zuletzt wechselten 10.127 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Am 30.07.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

