Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 46,12 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 46,12 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,86 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 46,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 365.291 Stück.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,80 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit Abgaben von 10,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,47 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

