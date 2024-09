Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 51,58 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 51,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 51,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.802 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,49 EUR aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

