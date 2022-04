Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:22 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 56,26 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 205.635 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 14.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,17 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 19,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,38 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 03.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,87 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,07 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Siemens Healthineers am 03.02.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

