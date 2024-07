Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Mittag zu

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 53,60 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 53,60 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,68 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151.859 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 20,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich