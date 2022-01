Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt nach

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 64,42 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 16.049 Punkten steht. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 64,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.525 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 12.01.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,16 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,46 EUR im Jahr 2023 aus.

Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG und seit 2018 börsennotiert. Zu den Kernbereichen zählen die Bildgebung für Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik sowie digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement. Das Unternehmen bietet dabei Röntgen-, Computertomographie (CT)- und Magnetresonanztomographie-Geräte sowie Blut- und Urintests. Die medizinischen Systeme des Unternehmens und die klinische Informationstechnik werden von Krankenhäusern sowie Forschungslaboren genutzt und in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie eingesetzt. Im August 2020 gab die Siemens-Tochter den Plan bekannt, den US-amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian Medical Systems Inc für einem Preis von rund 16,4 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com