Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 51,42 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 51,42 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,44 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,20 EUR. Bisher wurden heute 10.871 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,07 Prozent. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,99 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,27 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 6,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.02.2025 erwartet. Am 29.01.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

