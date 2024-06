Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 55,20 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 55,20 EUR. Bei 55,28 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,26 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 221.832 Aktien.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 5,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 24,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen

Siemens Healthineers-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

XETRA-Handel: DAX präsentiert sich zum Start fester