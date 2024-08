Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 48,16 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 48,16 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 297.645 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,72 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,53 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

