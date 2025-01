Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Mittwochmittag vor

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 52,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 52,10 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,44 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,26 EUR. Bisher wurden heute 64.161 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 9,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,27 EUR.

Am 06.11.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 29.01.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

