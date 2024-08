Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Mittag ausgebremst

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 48,38 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 48,38 EUR. Bei 48,12 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.079 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,25 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,53 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

