Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 51,54 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 51,54 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.177 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 12,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,30 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens Healthineers am 06.02.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

