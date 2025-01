Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 51,38 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 51,38 EUR. Bei 51,36 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.177 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 31.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 7,92 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

