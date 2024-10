Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 51,36 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 51,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,56 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 15.989 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 13,20 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 45,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 12,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,99 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

