Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 54,58 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 54,58 EUR nach. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,52 EUR nach. Bei 54,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.443 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Abschläge von 18,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

