Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 51,98 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 51,98 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 52,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 188.292 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 45,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,99 EUR.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

