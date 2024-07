Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag kaum verändert

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,16 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 55,16 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,22 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,22 EUR. Zuletzt wechselten 9.587 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,40 Prozent. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 19,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel: DAX zum Start im Aufwind