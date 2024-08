Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 50,12 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 50,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 50,02 EUR. Bei 50,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 7.784 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 16,00 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,53 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

