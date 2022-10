Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 42,46 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 42,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 119.848 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,31 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,46 EUR.

Am 03.08.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5.186,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2022 2,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

