Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag leichter

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 51,70 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 51,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,62 EUR. Zuletzt wechselten 168.666 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 45,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,97 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,99 EUR an.

Am 31.07.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5,42 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

