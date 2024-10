Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 51,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 51,50 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.868 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,51 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 11,63 Prozent Luft nach unten.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

