Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 51,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 51,54 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,62 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 51,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 91.261 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (47,31 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,52 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,47 EUR im Jahr 2025 aus.

