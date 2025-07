Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 46,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 46,52 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,52 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.019 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,71 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,47 EUR an.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

