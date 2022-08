Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 50,68 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.696 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 67,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 43,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 17,31 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 65,92 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 03.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,56 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.186,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 09.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.11.2023.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com