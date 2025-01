Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 51,96 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,96 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,38 EUR nach. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.837 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 11,89 Prozent wieder erreichen. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,52 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

