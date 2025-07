Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 46,36 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 46,36 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,33 EUR ab. Mit einem Wert von 46,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.719 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,33 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

