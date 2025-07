Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 46,69 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,69 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.772 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 25,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,74 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,33 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 07.05.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,91 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Am 05.08.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

