Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 46,57 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 46,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,23 EUR. Bei 46,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 101.360 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,33 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

