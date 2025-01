Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 51,88 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 51,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,00 EUR. Zuletzt wechselten 31.213 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 10,77 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,31 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 8,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,52 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,33 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,47 EUR je Aktie belaufen.

