Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 51,26 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 51,26 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,14 EUR nach. Bei 51,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.572 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. 13,42 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,53 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

