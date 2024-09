Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Nachmittag

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 48,45 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 48,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,00 EUR. Zuletzt wechselten 373.623 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,00 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 45,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker