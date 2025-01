Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag fester

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 53,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:47 Uhr 2,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,50 EUR. Bei 52,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 268.867 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,52 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,47 EUR je Aktie belaufen.

