Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 51,76 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 51,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,28 EUR. Zuletzt wechselten 80.850 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 12,33 Prozent zulegen. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 16,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

