Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Freitagnachmittag nach

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 46,46 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 46,46 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 559.669 Siemens Healthineers-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,87 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 11,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,97 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 5,91 Mrd. EUR gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.

