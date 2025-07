Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 46,07 EUR.

Mit einem Kurs von 46,07 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,12 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 46,02 EUR. Mit einem Wert von 46,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.757 Stück gehandelt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 21,22 Prozent niedriger. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,55 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,47 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

