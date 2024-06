Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 53,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 53,58 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.610 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 17,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,19 EUR je Aktie.

