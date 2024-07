Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag schwächer

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 52,64 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 52,64 EUR nach. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,08 EUR nach. Bei 52,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.461 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 15,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

