Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 49,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,14 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.250 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 18,32 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2023 bei 45,51 EUR. Abschläge von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,49 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,42 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

