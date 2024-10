Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 51,10 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,5 Prozent auf 51,10 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.747 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 45,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

