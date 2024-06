Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 54,08 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 54,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.716 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,51 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 17,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

