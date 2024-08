Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit roter Tendenz

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 51,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 51,26 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.688 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 13,42 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,49 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell