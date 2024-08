Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag tiefer

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 51,30 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 51,30 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79.576 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Mit einem Kursverlust von 13,47 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,49 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

