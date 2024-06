Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 54,74 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 54,74 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,74 EUR zu. Bei 54,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.185 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 6,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Plus