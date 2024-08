Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 51,26 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 51,26 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 51,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 154.368 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 13,40 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,49 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

