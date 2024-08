Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag an Fahrt

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 51,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 51,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.419 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,49 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

